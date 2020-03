Une salle digne d’un film de Rocky, au deuxième étage. C’était une école, le GMG en a fait une école de vie. Ici, on apprend à donner des coups, à encaisser et à en éviter. On y arrive gamin, on en sort champion.

Quand elle franchit la dernière marche de l’escalier, Djemilla Gontaruk jette un rapide coup d’œil autour d’elle : tout est en place, bien rangé. Cette fois, elle est juste venue pour la séance photo.

Il en a été autrement ces dernières semaines, où elle a enchaîné 25-30 rounds pendant des semaines. Presque toujours contre des garçons, ses arcades gonflées en témoignent. "Ils sont plus forts que moi, mais ils me rendent plus forte", confie-t-elle.

Samedi, à Dzierzionow (Pologne), un nouveau combat l’attend. Un championnat du monde WBO des poids super-plumes. Comme presque à chaque fois qu’elle monte sur le ring, on lui pose la même question : le combat le plus dur de votre carrièr