Après deux reports, un changement d’adversaire et une blessure assez sérieuse, Djemilla Gontaruk touche enfin au but, elle qui disputera ce samedi, au stade de football de Visé, son championnat d’Europe des super-légers (-63,503 kg). L’Ukrainienne Olena Medvedenko (10 victoires pour 8 défaites au compteur) lui disputera la ceinture EBU de la catégorie.

"Franchement, je ne la connais pas très bien et je n’ai pas non plus cherché à en savoir beaucoup car je n’en vois pas l’intérêt", explique la boxeuse de 29 ans (16 victoires, 7 défaites, 2 nuls), qui en sera déjà à son cinquième championnat d’Europe en sept ans. "Je sais simplement qu’elle a déjà boxé en Belgique en 2019, s’inclinant contre Oshin Derieuw, une excellente boxeuse du nord du pays. Pour le reste, je ne veux pas trop me stresser. Je me dis qu’elle est classée à l’EBU, que c’est un championnat et que donc ce sera difficile. Mais je pense que c'est du 50-50."