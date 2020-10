Restaurateur et footballeur, Domenico a appris à s’adapter à la situation.

Le football chez les adultes est à l’arrêt le plus complet pour quelques semaines. La situation est loin d’être simple, tant pour les dirigeants du foot amateur que pour les clubs ou les joueurs. Le manque à gagner est grand lorsque l’on sait que des joueurs empochent parfois des centaines voire plus d’un millier d’euros par mois grâce au football. Trop souvent, l’argent gagné sur le terrain représente une part considérable du budget familial, qui prend donc une vilaine claque.

Pour certains, la situation peut paraître encore plus problématique. En plus d’être joueur, ils sont restaurateurs. C’est notamment le cas de Domenico Bruzzese. Joueur de Pontisse durant son temps “libre”, il possède deux restaurants. Pour continuer à gagner sa vie, il a dû, comme en mars, se montrer créatif. “Le premier confinement a été très dur à traverser car nous ne nous y attendions pas. Cette fois, je dois bien avouer que j’étais préparé. La salle est fermée mais, heureusement, je peux continuer mon service de livraisons. J’ai aussi tenté de mettre en place un petit menu traiteur, avec des plats emballés sous-vide que les gens peuvent réchauffer. Par contre, si on venait à nous interdire de livrer, ça deviendrait vraiment compliqué. Je n’ai pas trop à me plaindre à côté de certains amis restaurateurs qui se retrouvent vraiment sans rien du tout”, explique l’ancien élément du RFC Liège, notamment.