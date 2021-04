Sprimont a constitué une équipe pour jouer le titre en D3B ACFF. Aucun doute à ce sujet. Mais chez les Carriers, on garde sa ligne de conduite qui veut que l’on donne également la chance aux jeunes. Ce week-end, Andric Moukoko, un Espoir passé par Eupen et Seraing, a signé. Avant lui, Dorian Beaujean (défenseur central de 20 ans) et Francesco Passarello (5 ou 11 de 19 ans) avaient fait de même, par l’intermédiaire de Geoffrey Janssen. Rencontre avec ces deux jeunes talents… beaux-frères dans la vie de tous les jours.

Pourquoi avez-vous choisi Sprimont ?

Francesco Passarello : "Je voulais rejoindre une équipe première avec un projet intéressant qui me serve comme tremplin pour lancer ma carrière chez les adultes."