La tête vers le bas. C’est ainsi que les Liégeois rentraient aux vestiaires après un match sous le froid et une fine neige fondante en seconde période. Meilleurs que leurs adversaires, ils n’ont jamais réussi à concrétiser leurs quelques occasions face à une formation bien en place défensivement. "Sans marquer un but de plus que l’adversaire, on ne peut pas gagner. Parfois, on en met trois en une mi-temps et ici on n’y arrive pas. Mais je ne peux rien reprocher à mes garçons, qui ont essayé jusqu’à la 95e minute", commentait Drazen Brncic, déçu. (...)