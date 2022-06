Ce samedi, ce sera la fête au Val Fassotte. En deux saisons (hors celles perturbées par le Covid), le club est parvenu à passer de la première provinciale à la D2 ACFF. Un exploit qui mérite bien d’être mis en avant. D’autant plus que le club fête ses 20 années d’existence. "Le travail de longue haleine paye, se réjouit le président Jean-Claude Bodson. Pour un club aussi jeune, cela doit être rare de déjà se retrouver au quatrième échelon du football belge."

En 15 ans de présidence, l’homme fort du club a de quoi être fier. "La structure est beaucoup plus aguerrie, même si j’aimerais qu’elle soit plus étoffée au niveau du comité pour faire face à ce qui nous attend. L’école des jeunes a été relancée il y a peu et elle est en plein boom."

Il faut dire que Dison est le club de la région verviétoise le mieux placé à l’heure actuelle. "Le football amateur n’est plus ce qu’il était dans notre région, avec les deux clubs de la ville de Verviers qui sont en provinciales. Ce n’est pas réjouissant mais pour une commune comme la nôtre, c’est magnifique d’avoir une équipe à ce niveau. Il faut le temps que les gens se rendent compte de ce que ça représente mais il y a malheureusement trop d’individualisme, donc je ne me fais pas d’illusion."

Mais toutes ces discussions sur l’engouement viendront plus tard. Le rendez-vous est maintenant fixé samedi à partir de 16 heures au Stade Disonais avec, au menu, animations sportives, musicales et petite restauration. "Nous avons invité individuellement tous les joueurs passés par le club et les sympathisants. Nous espérons atteindre les 200 personnes", conclut le président Bodson.