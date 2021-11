Par rapport à la défaite de la semaine dernière face à Meux, Fondaire, Olemans et Dessart cédaient leur place à Boseko, Dichiara et Lapierre. Waremme n’a rien pu faire face à l’autoritaire leader de la compétition, et sans un très bon Lemire, la note aurait pu être plus salée.

Si lors des cinq premières minutes, ils se montraient entreprenants, cela s’estompait rapidement avec un but rapide de Gobitaka de la tête. (...)