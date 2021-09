Le coup de sifflet de Monsieur Federico à la 44e minute, indiquant le point de penalty, a véritablement changé la physionomie du match. Il aurait vu une faute de Halil Köse sur un joueur de Westerlo, alors qu’au premier abord, sans ralenti, il n’en était rien. Une décision plutôt contestable et incompréhensible.

Dans le camp liégeois et dans les tribunes de Rocourt, où les fervents supporters avaient répondu présent, on criait au scandale. "J’aimerais revoir les images avant de me prononcer mais j’ai le sentiment que l’adversaire avait cette volonté de chercher le penalty et que mon joueur a touché le ballon", disait le coach Drazen Brncic. Sans cela, le score était de 1-1 au repos et tout pouvait encore se jouer car Westerlo, bien en place défensivement, n’était pas transcendant en attaque.

Globalement, le sentiment du T1 était mélangé. "On avait à coeur de passer ce tour, dans cette ambiance. Surtout avec ce qu’il s’est passé cette semaine (NdlR : décès de Joseph Lacomble, papa du président Jean-Paul et grand supporter de Liège). Je suis pris entre déception et fierté. (...)