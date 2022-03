Invaincus à l’extérieur jusqu’à ce derby perdu à Visé le 26 février dernier, les Sang et Marine ne parviennent plus à retirer le moindre profit de leurs escapades. Après quatre minutes de jeu pourtant, on était en droit de voir cette série noire enfin éradiquée mais non, la défense principautaire s’est ensuite tirée deux balles dans le pied, au grand dam de Drazen Brncic.