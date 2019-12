Il y a une semaine, la direction du club liégeois surprenait tout le monde en annonçant le limogeage de Marc Grosjean à la tête de l'équipe première du RFC Liège, alors qu'il venait d'aligner 5 matchs sans défaite. Cependant, le bilan de 17/48 était clairement insuffisant.

Il fallait donc trouver le successeur idéal pour tenter de sauver l'équipe en D1 amateurs le plus rapidement possible. Les candidatures et sollicitations ont été nombreuses mais le club a posé son choix après une semaine de réflexion et de concertations. Comme nous vous l'annoncions en primeur, c'est Drazen Brncic qui reprendra les rennes à partir de jeudi pour la première séance d'entraînement.

L'ancien entraîneur du RWDM connait très bien la série, habite à proximité du Stade de Rocourt et a toujours voulu entraîné le FC Liège. Il s'est engagé jusqu'en juin.



Agé de 48 ans, Drazen Brncic a commencé sa carrière de coach au CS Verviers avant de passer par l'Union St-Gilloise, le Patro Eisden, Seraing et le RWDM.