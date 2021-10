Heist, c’est actuellement 9 points, soit deux de moins que le FC Liège. Le match de dimanche s’annonce passionnant. Les visiteurs sortent d’une victoire face à Visé, alors que les Liégeois veulent les trois points pour conserver leur première place et tenter même de creuser l’écart.

Drazen Brncic est bien conscient que ce match ne s’annonce pas aisé. “Beaucoup de monde sous-estime peut-être cette équipe. Elle a peut-être l’air moins sexy mais elle reste difficile à manoeuvrer. Nous devons respecter cette équipe mais sans pour autant la craindre”, déclare le coach.

Après analyse, le T1 sait à quoi son équipe devra faire attention. “Ils ont un bloc qui travaille défensivement mais leurs contre-attaques et les transitions, c’est ce qui se fait de mieux dans la série. Les joueurs sont rapides sur les côtés.” Et les consignes données à l’équipe sont précises. “Notre tâche sera de jouer juste, en possession, dans des espaces restreints. En cas de perte de balle, nous devrons être prêts car Heist possède des joueurs qui attendent ce moment. Le match d’il y a deux ans doit être une bonne leçon (NdlR : Liège avait perdu 0-3 en duel d’ouverture de la saison).”

Jouer juste… Voilà justement l’un des points que les Sang et Marine doivent travailler. “Nous devons améliorer notre jeu dans les 25 derniers mètres et rechercher plus de profondeur. À nous de faire parler nos qualités. Il faudra de la justesse et de la détermination mais aussi être plus dangereux en améliorant nos centres et notre positionnement.”

En face, Liège devra faire attention à un certain Nicolas Orye, déjà auteur de quatre buts cette saison. Un joueur que le Croate connaît bien : “A 16 ans, je l’ai mis en équipe A au Patro Maasmechelen. Ce n’est pas le gars le plus doué techniquement mais il est généreux et va jusqu’au bout. Il pose problème à tout le monde.”

Noyau: Debaty, Herman, Bustin, Nyssen, Van den Ackerveken, Lambot, D’Ostilio, Köse, Rodes, Cavelier, Gosselain, Reuten, Besson, Mouchamps, Bruggeman, Prudhomme, Mouhli, Ronvaux, Lallemand, Perbet.