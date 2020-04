Un contrat à durée indéterminée lie à présent Brncic à Liège.Arrivé en janvier dernier, Drazen Brncic était déjà en fin de contrat avec le matricule 4. Il avait disputé 7 matchs (plus 69 minutes à Seraing) à la tête du club, enregistrant 2 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite. Ce lundi, après plusieurs jours de négociations, le coach et le club ont trouvé un terrain d’entente

"Je suis très content de pouvoir continuer le travail car j’ai le sentiment qu’il est inachevé. Je veux entrer dans l’histoire de ce club en y laissant une grande empreinte."





Avez-vous eu des contacts avec d’autres clubs ?



