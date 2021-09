Il n’y a pas à dire, le nul contre Tirlemont fut frustrant pour le RFC Liège.

Les Sang&Marine étaient tombés sur un adversaire très replié. "Vu nos ambitions, je m’attends à affronter beaucoup d’équipes regroupées en blocs défensifs même si je ne m’attendais pas à ça de Tirlemont, qui sait proposer du beau football", nous dit l’arrière droit, Benoit Nyssen. "Ça démontre aussi nos qualités qui les ont obligés à décrocher le nul. Nos adversaires seraient sûrement tous contents de prendre 1 point chez nous."

Drazen Brncic savait sur quoi il fallait travailler. "On avait analysé Tirlemont contre Ganshoren et Jodoigne. C’était une équipe qui voulait faire circuler, prendre l’initiative de la possession du ballon. Ici, c’était le contraire. Mais c’est à nous de trouver les solutions, à imposer notre jeu, apprendre à travailler contre des blocs regroupés bas et trouver des solutions offensives. L’accent a été mis sur la prise de bonne décision en cas de situation dangereuse. On a cette chance d’avoir une marge de progression." (...)