En une année civile, on retiendra la crise du coronavirus mais également le bilan positif du coach qui ne compte qu’une seule défaite en 12 rencontres officielles (en comptant le match arrêté à Seraing) et une qualification en Coupe de Belgique qui va, on l’espère, lui permettre d’affronter le Sporting Anderlecht. Le plus Liégeois des Croates revient avec nous sur cette première année.

Drazen Brncic, que retiendrez-vous de cette première année ?

"Sans hésiter, mes débuts. Nous avons commencé de la plus belle des manières avec un sept sur neuf. Mais aussi la qualification en Coupe de Belgique. Bien sûr, il y a ce virus mais je n’ai pas envie qu’il entre dans mes discours, même si j’ai une pensée énorme pour toutes ces personnes qui sont touchées et que le football, à côté de cela, est sans importance."

L’annonce de votre arrivée a été un véritable moment de joie pour les supporters. Vous attendiez-vous à un tel accueil ?

"Sans me vanter, je savais que (...)