Drazen Brncic satisfait après la victoire de Liège face à la RAAL: "Un bon rythme pour un match de reprise"

Le coach du Matricule 4 avait le sourire mais il sait aussi qu'il y a encore du pain sur la planche pour préparer la rencontre face à Anderlecht.



Le 3 février, Liège affrontera l'ogre de Bruxelles lors des 16es de finale de la Coupe de Belgique. Pour préparer ce match, divers amicaux sont au programme (contre Tongres mardi à 19h30 et contre les Espoirs d'Eupen samedi à 16h). Le premier avait lieu ce samedi face à la Raal, pensionnaire de D2 ACFF, et toujours qualifiée en Croky Cup. Malgré un bon visage affiché par la RAAL, les Sang et Marine ont montré leur supériorité en l'emportant 2-0. Des buts signés Benoit Bruggeman et Jonathan D'Ostilio, le capitaine, sur coup franc, en première mi-temps.



Au terme de la partie, le coach liégeois, Drazen Brncic se montrait plutôt satisfait du visage affiché par ses hommes. "Je suis content. J'ai vu de (...)