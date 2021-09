Step by step." Lorsque l’on évoque une éventuelle D1A avec Drazen Brncic, il ne veut pas en entendre parler.

Bien entendu, seule l’affiche de ce dimanche contre Westerlo compte. Et la tâche s’annonce compliquée face à ce que le T1 considère comme "le meilleur noyau de D1B, qui produit le meilleur football".

En tout cas, pour les Sang et Marine, il s’agit d’un véritable test. "Je dirais que le premier était contre l’Olympic." Celui-là, Liège l’a remporté. Le football recherché par l’équipe de Westerlo est proche de celui des Liégeois. "Comme nous, ils veulent le monopole du ballon et créer la supériorité à partir de l’arrière. Directement après avoir perdu le ballon, ils mettent en place un pressing collectif. En principe, ils ne vont pas changer leur manière de procéder contre nous, analyse le Croate, qui ne veut pas voir son équipe changer de manière de jouer. La motivation doit être maximale, tout le monde doit travailler ensemble. Nous sommes là pour attaquer et nous avons bien entendu le droit d’espérer quelque chose."

Le match de dimanche s’annonce très particulier pour les nouveaux éléments du groupe liégeois : ils vont découvrir Rocourt en ébullition pour la première fois, dans un stade (presque) comble. "Nous devons tout donner pour augmenter les décibels dans le stade. Nous devons être motivés. Les joueurs ne parlent pas particulièrement de ce retour du public. La pression doit être sur l’adversaire. Nous devons rester concentrés."

Tant en tribunes que sur le terrain, la partie de dimanche s’annonce en tout cas passionnante. Pour y assister, les supporters doivent se procurer un ticket à l’avance car, le jour du match, les guichets seront fermés à Rocourt. Le Covid Safe Ticket est d’application afin que la rue de la Tonne puisse accueillir un maximum de personnes.

Au niveau du noyau, Liège devrait pouvoir compter sur tout le monde sauf Gendebien et Yannick Reuten. Ce dernier souffre d’une élongation ou d’une déchirure du psoas.