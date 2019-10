On joue depuis environ 75 minutes à Fize ce dimanche lorsque l'arbitre interrompt le match. En cause, des fermiers montés sur le terrain.



"Je ne les avais pas vus venir. Kevin Firquet, le gardien, avait le ballon et ils sont venus l'empêcher de dégager", expliquait le coach fizois, Thierry Deprez.

Il faut dire qu'il y avait pas mal de monde pour ce derby au sommet face à Wanze/Bas-Oha. Et les personnes présentes au match s'étaient garées à la première place trouvée, sans respecter quelconque règle. "La rue menant au stade est très étroite. Habituellement, les gens doivent se garer sur la droite dans le sens de la descente. Ici, comme les supporters étaient nombreux, il y avait des voitures à gauche ce qui empêchait le fermier de passer avec son tracteur et sa remorque. Plutôt que de faire le tour (ce qui prend deux minutes de plus) , il a préféré klaxonner. Et comme personne ne bougeait, il a décidé de monter sur le terrain."





Heureusement, le match n'a été interrompu que quelques minutes, le temps de faire évacuer ces agriculteurs et de trouver une solution. "Il y avait plus d'animation dans la rue que sur le terrain", souriait Thierry Deprez.



Pour le reste, le match s'est soldé par un partage: 1-1.