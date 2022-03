Depuis sa victoire face aux Sang et Marine contre qui il aura fait le plein d’unités, Visé est à la recherche de son second souffle, au point de ne pas oublier de regarder dans le rétroviseur s’il ne parvient pas à renouer au plus vite avec la victoire. Cette sixième défaite par un but d’écart, c’est un dénouement, un scénario déjà vécu cette saison.

"Ce n’est pas la première fois qu’après avoir malmené l’adversaire, nous nous retrouvons les mains vides, confirme José Riga. (...)