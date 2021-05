La finale de Coupe de Belgique entre Bocholt et Visé sera particulière pour Sergio Rola, qui a fait toute la campagne de qualification sous le maillot visétois mais qui, ce samedi (20h10) à Hasselt, défendra les couleurs de Bocholt.

Des couleurs qui ont changé, elles aussi, puisque, pour faire plaisir à son sponsor, le club campinois a abandonné le vert pour… le bleu.

Pour Rola, la seule chose qui n’a vraiment pas changé, c’est son état d’esprit : quelle que soit l’équipe qu’il représente, il veut gagner. "J’ai joué trois finales depuis mon arrivée en Belgique", dit-il. "Une en coupe avec Sasja, une en BeNeLigue et une en championnat de Belgique avec Visé. À chaque fois, nous avons perdu contre… Bocholt. J’ai certes remporté deux titres nationaux et une coupe du Portugal avec Porto mais j’étais jeune et je ne jouais pas beaucoup. Cette finale, j’espère donc la remporter, même s’il est clair qu’elle ne tombe au meilleur moment pour personne."