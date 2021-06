À Villers-le-Bouillet, on ne loupe pas le train de la modernité. Très à la mode depuis quelques années, le padel va voir le jour dans la commune. À la fin de l’été dernier, cinq amis (Julien Lahaye, Laurent Plewniak, Sébastien Roussel, Arnaud Petitjean et Rudy Matyjasek) ont décidé de lancer un projet de création de club.

Un appel à projets a été lancé début avril 2021. Le conseil communal du 24 juin a confirmé l’attribution d’un terrain sous forme de bail emphytéotique de 30 ans au projet proposé par l’asbl en constitution "Hibou Padel Club". Hibou car le nom est phonétiquement proche de Vibou, diminutif de Villers-le-Bouillet. Lentement mais sûrement, le club grandira. Il comprendra dans un premier temps quatre terrains, dont deux couverts, ainsi qu’un parking et petit club house. Plus tard, quatre autres terrains devraient voir le jour, ainsi qu’une plaine de jeux, de grands vestiaires et une partie restauration. Le tout avec une vue imprenable !