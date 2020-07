Vingt ans pile. C’est la moyenne d’âge des sept arrivées déjà enregistrées dans les rangs visétois, avec en tête de liste bien sûr le retour de Loïc Reciputi. Un signe indicateur de l’orientation choisie par le club bassi-mosan au moment de fourbir ses armes pour affronter une seconde saison en Nationale 1 (ex D1 amateurs).

Un recrutement discret, si on l’oppose à l’effet médiatique de la venue d’un Legear six mois plus tôt. Un pari sur la jeunesse, avec l’idée d’un retour sur investissement, que Bernard Smeets concède volontiers.

"Le club a décidé de miser sur des jeunes joueurs de qualité, qui possèdent encore une belle marge de progression. S’ils tirent leur épingle du jeu, ils auront la possibilité de franchir un palier", imagine l’adjoint de José Riga.