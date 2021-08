La séance de penaltys, on s’y dirigeait. C’était certain ? Sauf que, face à Ster, Dylan Lambrecth se trouvait au bon endroit au bon moment et avait le geste juste afin de qualifier, au forceps, les siens. “L’herbe haute et la sécheresse du terrain ralentissaient les échanges face à une formation compacte face à qui on n’a pas réussi à mettre suffisamment de rythme. On doit faire plus mal à nos adversaires.”

Un bémol à accorder aux Hutois ? Oui, ils sont en pleine préparation physique. “Il ne faut pas oublier que (...)