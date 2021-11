Les choses vont vite en EuroCup : cinq semaines à peine près leur qualification pour la phase de poule, les Panthers disputent déjà ce mercredi leur troisième et dernière rencontre à domicile. L’occasion pour elles d’accrocher un premier succès ? Eden Rotberg, l’arrière Israélienne des Liégeoises veut y croire : "Il y a trois semaines en Slovaquie, nous avions été battues de très peu après avoir mené 39 minutes. Deux/trois erreurs payées cash dans le money-time. Nous devons améliorer cet aspect mais pour nous c’est avant tout à cela que sert une participation à l’EuroCup. Chaque match, c’est du haut niveau et on y apprend énormément, on prend de l’expérience. L’Asvel Lyon, la semaine dernière, c’était fou !" (...)