Après une année sabbatique, Edo Delic prend les commandes à Amay. Objectif : la montée.





En quittant le Femina Visé à la fin de la saison 2018-2019, Edo Delic avait émis le souhait de prendre une année sabbatique mais un an passe très vite. Surtout lorsque, comme ce fut son cas, on est recontacté dès l’hiver.

"J’ai refusé plusieurs propositions, y compris celle d’Amay, en janvier", dit-il. "J’avais encore pas mal de choses à régler mais plus les semaines passaient, plus le handball me manquait. C’est ma vie depuis plus de 50 ans et on ne coupe pas les ponts comme ça. Quand ils sont revenus, quelques semaines plus tard, j’ai donc accepté de discuter d’avenir."

L’avenir, c’est la saison qui s’annonce. Après des années de gestion familiale avec Luc Bodet et Bernard Destexhe, Amay cherchait un coach capable de le faire sortir de son confort et de s’ouvrir à l’ambition de rejoindre la D1.