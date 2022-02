L’homme avait été à la tête du club calaminois pendant 37 ans, avant d’annoncer son départ en mars 2018. La belle et longue histoire qui unissait Égide Sébastian et La Calamine s’est terminée à ce moment-là et il n’est d’ailleurs jamais revenu sur sa décision. "C’est certain, on ne me verra plus au stade Prince Philippe, affirmait-il d’un ton très ferme. J’ai tout donné à La Calamine depuis très longtemps. Nous sommes partis de deuxième provinciale et nous avons gravi les échelons en développant une infrastructure que beaucoup nous envient", déclarait-il en mai 2018, sans oublier tous les beaux moments qu’il a vécus au club.

"J’ai vécu des moments formidables. J’ai connu de nombreux entraîneurs avec lesquels j’ai gardé de très bonnes relations et j’ai vu défiler d’excellents joueurs dotés d’une belle mentalité. Le meilleur exemple est celui de François Sterchelle."

Pendant près de quarante ans, son nom a été indissociable du football à La Calamine. C’est notamment grâce à lui que l’équipe première a accédé à l’ancienne Division 3, pendant de nombreuses saisons.

Cinquante années de succès avec sa société

Au-delà du football, Egide Sébastian, c’était aussi sa société. Son premier garage, il l’avait ouvert dans la cour de ses parents, à La Calamine. Sa société avait ensuite été implantée à Melen, Herstal ainsi que Namur et a pu appuyer sa réputation sur cinquante années de succès - et plus de 2 200 camions.

À l’époque, Egide Sebastian venait de construire à Namur et exerçait toujours le principal de ses activités à La Calamine, où il avait agrandi son espace de travail à plusieurs reprises - avec de grandes manœuvres effectuées en 1985. "Je cherchais un terrain entre Battice et Fléron. On m’a montré l’endroit, avec un panneau "Terrain à vendre". Quelques jours après, c’était signé", nous expliquait-il en mai 2016 lors des 50 ans de sa société. Une nouvelle étape qui marqua un tournant dans les activités de la société, qui avait vécu une expansion incroyable du côté de La Calamine, depuis le premier "vrai" garage, vaste de 20 mètres sur 12, érigé en 1967 dans une prairie de Sebastian père. "Quand j’ai débuté mes activités, La Calamine était un endroit merveilleux pour un garage de camions : pas d’autoroute, tout le monde passait par la N3 et on était proche de la frontière allemande. Mais, quarante ans plus tard, il n’y avait presque plus personne qui passait par là. Et beaucoup de clients nous ont suivis à Melen… Ça a duré trois ans, avant que je ne ferme à Kelmis", poursuivait-il.

Aussi conseiller communal et échevin

Egide Sébastian a aussi été conseiller communal et échevin (cdH) à La Calamine, avant de quitter le monde politique en 2015.

La rédaction de la Dernière Heure/Les Sports+ présente ses condoléances aux proches et à la famille d’Egide Sébastian, ainsi qu’au club de La Calamine.