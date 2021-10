Les Elsautois se déplaçaient samedi soir au stade Prince Philippe de La Calamine en espérant accrocher le leader. Le rouleau compresseur germanophone n’a laissé que des miettes aux étoilés. Seule petite éclaircie dans la grisaille, la réduction du score signée Mike Corman à la demi-heure (2-1).

« Kevin (NdlR : Fassin) m’envoie un long ballon aérien en profondeur que je contrôle bien aux abords du grand rectangle. Je me retrouve au duel avec Kevin Volont face à moi. Le coach me demande tout le temps de varier mon jeu et c’est ce que j’ai fait. Plutôt que de rentrer dans le jeu sur mon pied droit et armer ma frappe, j’ai choisi de le déborder par la gauche avec une double touche. Une fois passé et remis sur mon pied droit, j’envoie le ballon dans le petit filet pour marquer mon premier but de la saison", raconte l’attaquant d’Elsaute. (...)