On n’a pas encore vu cette saison Emerson Fontaine dans les classements des courses cyclistes. Mais on ne verra plus son nom figurer dans les rubriques de résultats. L’espoir liégeois âgé de 20 ans a mis un terme à sa carrière.



"J’ai eu des ennuis de santé", raconte celui qui évoluait chez Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team depuis trois ans. "J’ai souffert de tachycardie quand je faisais des efforts intenses. J’ai été opéré deux fois. Mais je n’ai pas voulu prendre de risque avec ma santé, avec ma vie, et j’ai décidé de tourner la page. C’est une grande déception. J’avais bien préparé cette saison, ma troisième chez les espoirs, qui était très importante pour la suite de ma carrière. Mais la santé passe avant tout."

Le coureur d’Horion-Hozémont avait brillé chez les jeunes, remportant notamment l’interclubs de Polleur-Stoumont-Polleur chez les cadets et avait terminé deuxième du DH Challenge Ekoï, chez les juniors.