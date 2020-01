Emilio Ferrera est le nouvel entraîneur du RFC Seraing. Marc Grosjean sera son adjoint.

Il trônait en tête de la short-list de Mario Franchi. Emilio Ferrera s’est laissé convaincre de succéder à Christophe Grégoire.

Emilio Ferrara, Seraing essaye de proposer du jeu attrayant. Quelle sera votre philosophie ?

"Je ne vais pas tomber dans les clichés énoncés par les coachs intronisés : on va être offensifs, on veut avoir le ballon… On va d’abord tenter de mettre en place une philosophie permettant d’améliorer le rendement des joueurs. On veut leur apporter notre expérience sur des détails, qui leur permettront de revendiquer une carrière à un niveau plus élevé plus tard."

De la qualité, le groupe en requiert. Le premier travail ne sera-t-il pas mental ?

"Le manque de confiance est un constat subjectif. Or, je préfère me baser sur des éléments objectifs (faits de match, statistiques…) afin de trouver la solution aux soucis actuels du groupe. Mieux vaut analyser ce qui est mesurable : l’équipe score beaucoup mais ne dispose que de la 9e ou 10e défense !"