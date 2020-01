Il sera assisté par Marc Grosjean, qui revient au Pairay.

La fumée blanche a livré son verdict.



"Après avoir pris le temps d’étudier les nombreuses candidatures qui sont arrivées sur son bureau, la direction de Seraing a posé un choix afin de désigner le successeur de Christophe Grégoire à la tête des Métallos. Et c’est un entraîneur expérimenté qui va prendre la direction du noyau A, puisqu'Emilio Ferrera va relever le challenge.On ne présente plus ce technicien hors-pair, doté d’un impressionnant bagage et qui s’est notamment assis sur le petit banc des formations les plus huppées de notre pays", indique le site du club.

Il n’arrive pas seul au Pairay, car un ancien de la maison l’accompagne, en la personne de Marc Grosjean, qui le secondera dans sa tâche.

Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble dans le passé et ils seront à pied d’œuvre dès ce jeudi après-midi, après avoir été présentés à la presse en fin de matinée.