Les Disonais savaient qu’un succès contre Aywaille ce dimanche leur offrirait le gain de la première tranche. En s’imposant 3-2 et malgré une fin de partie stressante pour les troupes de Jean-Sébastien Legros, le Stade Disonais réalise là une belle performance. "Je ne dirais pas que remporter cette tranche est un exploit, mais c’est superbe pour le club. Et personnellement, je viens de vivre les dix minutes les plus stressantes depuis que je suis coach", commente Jean-Sébastien Legros.

Alors que son équipe avait tout en main pour tuer le match en début de seconde période, la réduction du score aqualienne, d’une jolie frappe de Ramirez à dix minutes du terme, est venue semer le doute dans les esprits locaux. (...)