Depuis le 18 novembre à Aywaille, il y a eu comme une métamorphose : le club a changé de staff, Patrick Fabbri est devenu directeur sportif et, le plus important, les résultats suivent enfin. C’est simple, Aywaille n’a plus perdu depuis le 28 novembre et a même signé un brillant 13 sur 15. Mais concrètement, qu’est-ce qui a changé ?

Le système de jeu

Jean-Michel Ummels a débarqué avec sa philosophie et son idée de jeu. (...)