En venant à bout de Namur, les Panthers ont réalisé la bonne opération

Même si c’est parfois difficile, les Panthers collent parfaitement à leur tableau de marche.



Avec six victoires en huit rencontres et le succès arraché ce samedi au bout du suspense (63-62) face à Namur, les Panthers rejoignent désormais à la troisième place au classement des Namuroises fortes d’un budget bien plus conséquent et donc d’un effectif autrement plus ronflant (quatre étrangères et deux ex-Belgian Cats). (...)