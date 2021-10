Visé : Crémer, Bonemme, R. Wilmots, Schillings, Cavagnera, Thuys, Manfredi, M. Wilmots, Cascio (80e Legear), Perseo, Sangaré (78e Brrou).

Knokke: Dhoest, Bailly, Martens, Vanraefelghem, Buysse, Vervaque, Savaete, Siani, Van Den Bossche (46e Prez), Samyn, Lambo.

Arbitre: M. Patris.

Avertissements: M. Wilmots, Siani, R. Wilmots.

Visé avait un objectif en accueillant Knokke: se remettre sur les bons rails. Fidèles à eux-mêmes, les Visétois prenaient le jeu à leur compte et jouaient très vite de malchance avec une reprise de Perseo détournée par le gardien sur son poteau. Mais Knokke, venu de la Côte avec une solide organisation défensive, rappelait aux hommes de José Riga, en manque de justesse, qu'une contre-attaque pouvait aussi faire tomber la pièce dans l'autre camp. Notamment dans le quart d'heure de reprise où Lambo et Bailly forçaient Crémer à la parade avant que Bonemme, en réaction, ne trouve une nouvelle fois le poteau à la suite d'un coup de coin. Les Visétois, gagnés par l'impatience, remettaient pourtant l'ouvrage sur le métier jusqu'au coup de sifflet final. En vain. Et avec regrets, certainement.