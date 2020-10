Il gagne chaque semaine, Tom Paquot ! Après avoir remporté la course de côtes de Vresse-sur-Semois et, la semaine suivante, une étape et le classement final de l’Arden Challenge, le puncheur liégeois s’est cette fois imposé de l’autre côté de la frontière linguistique. Le futur pro de Bingoal-Wallonie Bruxelles a dominé le Mémorial Fred De Bruyne, à Berlare. Il n’a pas loupé la bonne échappée de cet interclubs et a été le plus rapide des attaquants dans la dernière ligne droite, devançant deux coureurs de Tarteletto-Isorex, Gianni Marchand et Lennert Teugels. Tom Paquot disputera un autre interclubs ce dimanche, le Grand Prix Jules Van Hevel, à Ichtegem.