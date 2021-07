Encore une solide prolongation chez les Bulldogs de Liège Liège Matthias Sintzen Bryan Kolodziejczyk a accepté de rester deux saisons supplémentaires à Médiacité. © Bulldogs

Dans un mois, pour la présentation officielle de l'équipe, les Bulldogs de Liège auront annoncé tous les départs, toutes les arrivées et reconductions. Jour après jour, l'équipe prend forme. Après Calvin Creuels il y a deux jours, c'est au tour de Bryan Kolodziejczyk de prolonger l'aventure sur la glace liégeoise.



Le solide buteur de 30 ans a accepté la proposition du club pour la saison prochaine et la suivante également. Belgo-canadien, il est né à Liège, où il a commencé le hockey sur glace. En 2006, il est parti à Geleen, dans la deuxième équipe, avant de retrouver les Bulldogs deux ans plus tard. Après une saison dans la Cité Ardente, il est parti à Louvain, puis revenu en 2010. Par la suite, il a continué à pas mal bourlinguer.



Un séjour d'un an au Canada l'a ramené à Geleen. En 2014, il a signé à Herentals puis est parti découvrir la glace française de 2016 à 2019, à Brest, Mulhouse et Tours. Depuis 2019, il est de retour chez les Bulldogs, où il semble s'être stabilisé.