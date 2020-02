Le 25 janvier 2020 devait sonner comme le baptême du nouveau staff sérésien au Pairay. Monsieur brouillard en avait décidé autrement.

“Nous n’avons jamais vécu cela”, signalaient tant Emilio Ferrera que Marc Grosjean.

Le 8 février, nouveau baptême… nouvel échec. Le derby face à Liège est arrêté pour cause de panne d’éclairage.

Que peut-on craindre pour ce samedi ? De la neige ? Une tornade ? “Jamais deux sans trois”, ironise Marc Grosjean. “De toute façon, il faut que la rencontre soit terminée pour 21h15, j’ai réservé une table au restaurant (rires) !”

Trêve de plaisanterie, le T2 sérésien s’attarde au match. “Il est important qu’on le joue, essentiel qu’on le gagne. Le calendrier nous propose deux rencontres à domicile, aucun calcul n’est à réaliser : on doit engranger six unités.”

En commençant par venir à bout d’une formation de Dender, emmenée par Régi Van Acker, qui a repris des couleurs ces deux dernières semaines. Signant deux succès à l’extérieur (au Lierse et à Thes).

“Même si les matches ont bien tourné pour eux, ils sont clairement dans une nouvelle dynamique. Nos invités seront dès lors plus sereins et moins inquiéter de venir au Pairay grâce à ces six points. Une attitude pouvant rendre une équipe meilleure.”

De toute façon, les Métallos n’ont qu’une seule ligne de conduite à adopter : gagner chacun des matches se proposant à eux afin d’intégrer le top 4, tout en espérant pouvoir réduire, d’ici la fin de la phase classique, le fossé (23 points) qui les sépare de Deinze. “Nous devons chaque week-end montrer notre ambition via la conquête des trois points”, conclut Marc Grosjean.





Le noyau

Werner, Mignon ; Machado, Swers, Kilota, Faye, Boulenger, Maydana, Sabaouni, Mroivili, Pierrot, Al Badaoui, Cascio, Hassan, Mouhli, Gueye, Sanogo, Stevance, Mehanovic, Basha.