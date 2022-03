Cette fois, la machine est-elle définitivement relancée ? Tout Liège l’espère. Face à Dender, la prestation livrée fait partie des plus abouties cette saison. L’équipe a travaillé dans la continuité du match du dimanche précédent contre Dessel, avec la précision en plus dans les derniers gestes. "Cette victoire fait un bien fou à tout le monde. Nous attendions cela depuis quelques semaines. Dimanche dernier, nous n’étions pas passés très loin. Quand on gagne 3-0, on peut être satisfaits de la prestation et du résultat", analysait Gaëtan Englebert. (...)