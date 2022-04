Enorme perfomance de Pierre De Froidmont : 6e au Brésil pour l’ouverture de la Coupe du monde Liège E. V. Ce dimanche, Pétropolis (Brésil) figurait l’ouverture de la Coupe du monde de cross-country. Trois de nos compatriotes avaient fait le déplacement : Jens Schuermans et, côté francophones, la Namuroise Emeline Detilleux et le Theutois pierre De Froidmont, tous deux passés cet hiver dans des teams étrangers professionnels (Rockrider pour la première, KMC-Orbea pour le second). © DR

Première en lice, Detilleux prenait 34 points UCI grâce à sa 36e place. Un résultat très correct si l’on considère qu’il s’agit de la première année chez les élites d’Emeline (on trouvait seulement 5 pilotes plus jeunes qu’elle devant elle au classement) et que sa place sur la grille de départ n’était pas de nature à lui permettre de jouer les premiers rôles.

Dans la foulée arrivait alors la course des messieurs avec un plateau assez énorme en qualité et un public présent par milliers autour d’un circuit technique et varié.



Et là, énorme résultat pour Pierre De Froidmont. Douzième à la fin du premier des 7 tours, le Theutois forçait un incroyable résultat, clairement le meilleur de sa carrière, avec une sixième place finale, à 1’07 du Suisse Nino Schurter, neuf fois champion du monde, tenant du titre.



Classement : 1. Schuter (Sui) ; 2. Marotte (Fra), à 0 seconde ; 3. Dascalu (Rou), à 3 secondes ; ... ; 6. Pierre De Froidmont (Bel), à 1’07.