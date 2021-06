Jog In Attitude, JIA pour les connaisseurs, est un groupe de jogging qui brillait sur toutes les courses régionales et qui brillera de nouveau quand les choses reprendront leur cours normal. Pour être en forme, il faut s’entraîner et le JIA ne manque pas d’idées.

Ce dimanche, nos sportifs en quête de sensations avaient décidé de gravir 2 000 marches dans les escaliers de Liège pour un travail costaud mais non dénué d’intérêt culturel. René Dufour a concocté un beau programme pour ses comparses.



“Il y a tant d’escaliers en Cité Ardente que nous avons dû nous limiter à la rive gauche. Les ‘degrés’de Liège nous ont emmenés dans des coins secrets loin de l’agitation de la ville. En quelques enjambées, nous nous avons atteint les sommets du Publémont, du Thiers-à-Liège et des Coteaux de la Citadelle. Et pour reprendre leur souffle, les joggeurs se sont arrêtés en haut de la colline pour écouter les commentaires d’un guide touristique qui a fait parler ces marches quelques fois millénaires.”

Les membres du JIA auraient dû avoir le rare privilège de découvrir les degrés des Bégards, les plus bucoliques de la Cité, ouverts exceptionnellement ce dimanche pour le groupe. Hélas, Patrick Philippe avait oublié les clés chez lui et cette belle section a dû être forcément annulée.

Michel Vogeleer était de la partie et il a bien apprécié cette expérience immersive au cœur de Liège : “C’était très sympa et plus en mode cool qu’en entraînement pur et dur. J’ai découvert des lieux étonnants et les explications données lors des arrêts étaient très intéressantes. À refaire, assurément.”

Enfin, terminons par cette belle citation de Jacques Izoard, poète liégeois : “Mis bout à bout, tous les escaliers de Liège conduiraient à la Lune ou au centre de la Terre. Les escaliers publics de Liège ont chacun leur âme, leur génie, leur bon diable. Sachons les débusquer.”