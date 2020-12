Pierre et Fabienne Cornia, en 3 épisodes

Lundi 21 décembre : Pierre et Fabienne dans l'intimité du basket (vidéo)



: Pierre et Fabienne dans l'intimité du basket (vidéo) Mardi 22 décembre : Pierre et Fabienne en dehors des terrains (vidéo)



: Pierre et Fabienne en dehors des terrains (vidéo) Mercredi 23 décembre: Le "que oui, que non" de la rédaction à Pierre et Fabienne (vidéo) + une page complète dans votre DH Liège en version papier ou numérique

Pour ce premier épisode, Pierre Cornia et Fabienne Georis ont été interrogés en quelques questions rapides sur les coulisses du basket-ball, un monde dans lequel ils baignaient déjà avant même de prononcer leurs premiers mots. D'abord joueurs et puis entraîneurs, ils consacrent énormément de temps à ce qui est, pour eux, bien plus qu'une simple passion.Ce mardi à 12 heures, lors du 2e épisode, ils nous parleront de leur vie en dehors des terrains.