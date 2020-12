Pierre et Fabienne Cornia, en 3 épisodes

Après un premier épisode où Pierre Cornia et Fabienne Georis ont été questionnés sur leur vie dans les coulisses du basket-ball , place à un second moment, en dehors de ce monde des parquets. Le couple vit certes sa passion à 200 à l'heure depuis toujours mais la famille n'a pas de prix. Alors, entre aller voir un match de basket-ball ou passer une soirée avec leurs trois enfants à la maison, les parents de trois enfants ont vite choisi. Découvrez.Ce mercredi à 12 heures, lors du troisième et dernier épisode, ils répondront à un "que oui, que non" taillé pour eux.