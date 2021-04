Il y avait comme un air de rentrée des classes pour pas mal de triathlètes internationaux dimanche à Melilla, enclave espagnole du nord du Maroc. Au menu, une coupe d’Europe de sprint avec du beau monde et une victoire du Français Leo Bergère, médaillé de bronze lors des derniers mondiaux.

On y trouvait également deux triathlètes liégeois, Noah Servais et Erwin Vanderplancke, qui y ont terminé 13e et 27e après l’un ou l’autre pépins. Notamment pour le deuxième cité, ralenti par une mauvaise sortie de l’eau et, surtout, par une chute à vélo juste devant lui.