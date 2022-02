Renaud Poizat est baigné dans l’escrime depuis sa prime jeunesse. On peut dire que chez les Poizat, la passion de l’escrime se transmet de génération en génération. "Mon papa était sabreur et mes trois enfants le sont ou l’ont été également. J’adore cette arme car elle correspond mieux à ma personnalité : assauts brefs, instinctifs, basés sur les réflexes", débute-t-il.

Renaud n’est pas qu’une fine lame. Il décline l’escrime sous plusieurs angles. "Il y a quelques années, on a ouvert Le Sabre Noir, un cercle d’escrime basé à Jupille. Les succès ont très vite suivi dans les diverses catégories d’âges. On ne compte plus les titres nationaux en individuel et par équipe pour nos sabreurs. De mon côté, je suis tireur avant tout mais aussi coach et arbitre. Pour le moment, c’est vraiment ce rôle de coach qui m’occupe et me plaît le plus. Je voyage avec mes élèves et je les assiste dans les compétitions. On peut dire que quasi tous mes week-ends sont dédiés à l’escrime."