Elle a 16 ans à peine, et pourtant… Depuis le début de saison, elle évolue avec l’équipe de D1 de Gand, où elle a signé un contrat de deux saisons, et frappe déjà à la porte de la Superleague. Ancienne joueuse du Standard de Liège, Océane Prenen est vue comme un grand espoir du football féminin belge. Celle que ses proches et ses coéquipiers surnomment "boulette" à cause de son amour pour le fameux boulet liégeois entend bien faire du football son métier. Rencontre avec la jeune Liégeoise qui évolue dans la défense des Buffalos.

Océane, vous jouez aujourd’hui en D1, alors que vous n’avez que 16 ans.

"Mon transfert à Gand s’est fait par hasard. Je jouais avec la P1 de Grâce-Hollogne car je n’avais pas l’âge pour jouer en D2 mais, un jour, j’ai pu disputer un match, et c’était contre Gand. Le club m’a contactée par après, je suis allée faire un entraînement et j’ai directement intégré la D1."