Si lors du match aller au Country-hall, les Liégeoises avaient tenu la dragée haute pendant près de 35 minutes face à un grand d’Espagne, il n’en a pas été de même cette fois. C’est que les Madrilènes étaient prévenues et ne pouvaient se permettre un revers à domicile. D’emblée, elles imposaient une forte pression qui mettait les Principautaires sur la défensive : 5-0, 11-2 mais 21-10 après 10 minutes. Si les Liégeoises pliaient, elles ne craquaient pourtant pas (à ce moment) et, bien emmenées par Brewer et Leblon, elles entamaient un travail de sape pour revenir progressivement dans la partie en dépit de l’effacement d’Eden Rotberg de retour de blessure. Si bien qu’au repos les Panthers s’étaient rapprochées à trois longueurs seulement de leurs hôtes espagnoles (20e : 38-35). Un écart vite ramené à 1 seul petit point dès l’entame du troisième acte… avant de craquer d’un seul bloc.

La réaction des Madrilènes ne se faisait en effet pas attendre, qui resserraient leur défense et enfonçaient l’accélérateur pour passer un 25-0 à des Panthers désespérément muettes pendant près de neuf minutes durant ce quart-temps aux allures de cauchemar éveillé (33-6). Visiblement atteintes au moral, les Liégeoises baissaient ensuite la tête pour encaisser une sévère raclée (93-52) qui risque de laisser des traces au moment de se déplacer samedi à Boom dans un match très important en championnat belge.

