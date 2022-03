Eva Hambursin de retour chez les Panthers, qui perdront Jaleesa Maes Liège Matthias Sintzen La joueuse de 21 ans est partie durant deux saisons mais va retrouver les couleurs liégeoises, où deux départs sont annoncés. © ESSER

C'est chez les Panthers et sous les ordres de Pierre Cornia qu'Eva Hambursin avait foulé les parquets de TDW pour la première fois. Par la suite, cette prometteuse joueuse était partie chez les Castors Braine pour continuer son développement. Malheureusement pour elle, une rupture du ligament croisé l'a coupée dans son élan. Cette saison, c'est à Charleroi qu'on la retrouve.Totalement rétablie, elle a décidé de revenir "à la maison" la saison prochaine puisqu'elle s'est engagée avec Pierre Cornia et son groupe. "Ce sera un plaisir de retrouver Eva qui était restée proche du club et connait bien la maison", commente le club. Un renfort de qualité dont les Panthers avaient bien besoin puisque, cette fois, Natacha Doppée arrêtera définitivement. Sa compatriote Jaleesa Maes ne restera pas non plus au terme de cette saison.