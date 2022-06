© Sterpigny

Jeudi soir, Jean-Claude Bodson et la direction du Stade Disonais sont tombés des nues en apprenant le départ immédiat de leur coach Jean-Sébastien Legros, devenu adjoint à Seraing en D1A. Le club a donc rapidement dû trouver une solution pour le remplacer.Les coups de téléphone dans un sens comme dans l'autre ont été nombreux et le club a finalement pris la décision ce lundi. Alors que le nom de Christophe Grégoire circulait, le club verviétois a finalement, selon nos informations, opté pour Christophe Kinet. On le sait, les Stadistes cherchaient un coach expérimenté, disponible directement.Christophe Kinet était actif à Jodoigne, en D3 ACFF, jusqu'ici mais il avait selon toute vraisemblance un accord avec le club brabançon pour rejoindre un cercle dans une division supérieure. C'est ainsi qu'il a pu trouver un accord avec Dison pour la saison prochaine. Le Liégeois de 47 ans revient donc dans la région après deux saisons dans le Brabant wallon. Avant cela, on l'a connu du côté de Tilleur et du RFC Liège.