Le dernier déplacement de Stockay à la RAAL remontait à octobre 2019 mais le souvenir était plutôt positif puisque le groupe repartait avec une belle victoire 1-3. Deux ans et demi plus tard, on a bien cru les Stockalis capables de rééditer pareille performance… jusqu’à un quart d’heure du terme quand les remplaçants louviérois ont fait la différence.

"Il nous a manqué un quart d’heure", lançait Quentin Colson, le capitaine. "On les a fait douter le plus longtemps possible. C’était notre objectif. On sentait que si on avait tenu encore 5-10 minutes, on pouvait faire la différence et repartir avec quelque chose."

Si la RAAL a eu la possession, a fait tourner le bloc en face, les joueurs de Stockay ont, eux, réussi à maintenir une organisation défensive très efficace. Les occasions franches louviéroises n’ont d’ailleurs pas été légion, que du contraire, alors que Colson sur une perte de balle louviéroise, réveillait tout le stade à la 73e avec une belle frappe que Libertiaux détournait quasiment de la lucarne.

Malheureusement, la chance était passée pour Stockay qui encaissait, quasiment dans la foulée, le premier but. "On prend ce but évitable et le deuxième est ensuite anecdotique. C’est vraiment dommage mais la RAAL reste deux niveaux au dessus de nous, ils ont eu la possession alors que nous, nous avons été présents dans les duels et le placement. Nous, on a montré qu’on était prêt pour le deuxième tour. On a des matches importants qui arrivent. On doit les prendre de la même manière qu’à La Louvière et prendre les points le plus vite possible. C’est vraiment de bon augure pour la suite."

Malheureusement, pour le prochain match, le groupe devra se passer de plusieurs suspendus.