Il y a des rencontres que l’on n’oublie pas au cours d’une carrière : celles contre un membre de sa famille, une victoire écrasante, lorsque l’on a inscrit un but extraordinaire… Celle de ce samedi opposant le HC Visé à Tongres, le portier des Mosans risque de ne pas l’oublier de sitôt. Et pour cause, il portera les couleurs de l’équipe adverse la saison prochaine. Mais avant cela, il doit se concentrer sur le championnat actuel avec Visé et sur la finale de la Coupe de Belgique face à Bocholt qui arrive à grands pas. "Jouer contre ma future équipe ? Ca ne change rien, dit-il en toute humilité. Les ambitions du club sont là et le match (...)