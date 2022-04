C’est dans le cadre idyllique des Etangs de la Julienne, sous un soleil généreux, que se tenait la nouvelle manche du biathlon d’été. Le trail et le tir à la carabine laser, une fois de plus associés dans une épreuve sold-out. L’engouement ne faiblit pas et c’est sans doute l’aspect ludique de la discipline qui assure le succès de ce biathlon.